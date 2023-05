Maltempo: bomba d'acqua a Cerreto d'Esi, 14 mm di pioggia

(ANSA) - CERRETO D'ESI (ANCONA), 24 MAG - Nuova bomba d'acqua nel Fabrianese, in provincia di Ancona, dopo quella di ieri che si è abbattuta su Fabriano. Questa volta è stata colpita Cerreto D'Esi con ben 14 mm di pioggia, oltre alla grandine, che si è riversata in pochi minuti.

"Abbiamo avuto parecchie strade allagate da corsi d'acqua secondari che non sono riusciti a contenere l'enorme massa d'acqua ed hanno riversato fango e detriti. Il fiume Esino è sotto i livelli di allerta, ma continua a ricevere molta acqua - spiega il sindaco David Grillini -. Ci sono arrivate notizie di allagamenti di garage e una palazzina è rimasta senza corrente.

I vigili urbani stanno costantemente monitorando le criticità per la messa in sicurezza dei punti a maggior rischio".

"Abbiamo verificato anche i ponti e alcune abitazioni. Le scuole - sottolinea - non hanno subito danni. La protezione civile è subito uscita ed è intervenuta per riaprire i fossi in modo da consentire il deflusso dell'acqua, soprattutto dalle strade. Raccomandiamo alla popolazione di fare molta attenzione e mantenere lo stato di allerta vista la fragilità in cui sono costretti i nostri territori in questo momento".

"Nel caso si ripetessero fenomeni di questa entità - conclude il sindaco -, consigliamo di salire nei piani più alti e di effettuare spostamenti solo ove strettamente necessari". Nelle Marche c'è un'allerta gialla per temporali fino alla mezzanotte di oggi. (ANSA).