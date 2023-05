'Bomba d'acqua' a Bagno a Ripoli, case e strade allagate

(ANSA) - BAGNO A RIPOLI (FIRENZE), 24 MAG - Case allagate, acqua, fango e detriti nelle strade di alcune frazioni di Bagno a Ripoli, a sud di Firenze, a causa di una violenta precipitazione nel pomeriggio. Il sindaco Francesco Casini parla di "bomba d'acqua" e di "impressionante quantità d'acqua caduta in breve tempo" sui social, inoltre segnala smottamenti con piccole frane e "criticità" sul reticolo idraulico (fossi, borri e canali). Il sindaco riferisce di problemi alla viabilità per chi deve raggiungere alcune frazioni del confinante comune di Rignano sull'Arno. Problemi sulla provinciale 56 tra Capannuccia e Quarate.

"La situazione con il cessare delle piogge si sta normalizzando", scrive sempre Casini pubblicando delle immagini, "e i danni sono limitati", ma comunque viene raccomandata prudenza negli spostamenti. Alcune tratti di strada sono ricoperti dal fango.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Osteria Nuova dove sono allagate alcune abitazioni. Chiusa via Roma da parte della polizia municipale. Una seconda squadra è intervenuta per la caduta di un fulmine su un cipresso. Intervento a Volognano di Rignano. (ANSA).