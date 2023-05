Schiacciato mentre lavora con un macchinario, morto un operaio

(ANSA) - TRIESTE, 23 MAG - Un uomo di circa 30 anni è morto questa notte a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto verso l'1.30 negli spazi di una attività produttiva nella zona industriale di Mariano del Friuli (Gorizia).

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre lavorava con un macchinario, l'operaio è rimasto schiacciato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gradisca d'Isonzo, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari con un'ambulanza e l'elisoccorso. Inutili le manovre salvavita: per l'uomo è stato dichiarato il decesso. (ANSA).