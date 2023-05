Maltempo: lavori per ripristinare la spiaggia di Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA, 23 MAG - Corsa contro il tempo a Senigallia (Ancona) per pulire la spiaggia in vista dell'ultimo fine settimana di maggio. Dopo l'ondata di maltempo del 16 e 17 maggio, l'amministrazione comunale ha accelerato i lavori di pulizia e ripristino dell'arenile. Operazioni a ritmo serrato per restituire alla città, agli imprenditori e ai primi turisti una spiaggia pulita, nuovamente attrezzata e con la sabbia livellata.

Nei giorni scorsi si erano riversate sul bagnasciuga tonnellate di detriti, tronchi e rami portati a mare dalla piena dei fiumi Misa, Nevola e Cesano e dai fossi, uno dei quali è tracimato, causando allagamenti in alcune abitazioni e garage.

Con l'aumento delle temperature e le prime vere giornate di primavera, la spiaggia è tornata al suo splendore: il lavoro di ripristino è stato effettuato a tempo quasi record e ha ottenuto il plauso delle associazioni di categoria, degli operatori balneari e degli albergatori, pronti con stabilimenti e hotel ad accogliere i turisti. (ANSA).