Falcone: Palermo al via ricordo vittime strage Capaci

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Tutto pronto all'aula bunker di Palermo per le manifestazioni in ricordo delle vittime della strage di Capaci del '92 e di quelle che insanguinarono l'Italia nell'anno successivo. Davanti all'edificio, che ospitò il maxi-processo alla mafia, è stato montato un palco. Sono già arrivati centinaia di ragazzi. A cominciare dalle 10 vi saliranno 80 baby sindaci con fascia tricolore provenienti da tutta Italia e delegazioni delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Con loro ci sarà, tra gli altri, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi che inizierà la giornata, alle 9,30, nel giardino di palazzo Jung, in via Lincoln, dove, dal prossimo autunno, verrà ospitato il museo delle mafie dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le manifestazioni di oggi sono organizzate dalla Fondazione Falcone promossa da Maria, sorella del giudice ucciso a Capaci. (ANSA).