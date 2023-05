Scontro tra auto, sbalzata dal finestrino bimba di 5 anni

(ANSA) - PAVIA, 22 MAG - Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto oggi, poco dopo le 12, in una via di Vigevano (Pavia). La bimba era seduta sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla madre che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un'altra vettura.

Lo schianto è stato violentissimo. La piccola è stata sbalzata fuori dal finestrino, aperto, dell'auto condotta da sua mamma, Sul posto sono subito giunti gli operatori del 118. Tutte e tre le persone coinvolte nell'incidente, la bambina e i due conducenti, sono state portate in ospedale, due a Vigevano e uno al San Matteo di Pavia. (ANSA).