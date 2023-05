Morta bimba di 5 anni sbalzata dal finestrino dell'auto

(ANSA) - VIGEVANO (PAVIA), 22 MAG - È morta la bimba di 5 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Vigevano (Pavia) dopo mezzogiorno.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la Honda Jazz guidata dal nonno della bimba è stata centrata sulla fiancata lato passeggero da una Lancia Y all'incrocio fra via Mentana e via Quarto. La piccola, che era seduta nel sedile posteriore, è stata sbalzata dal finestrino aperto e ha battuto la testa contro un palo che regge uno specchio parabolico.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. La bambina era già in coma. Nel giro di pochi minuti è stata portata all'ospedale di Vigevano dove è morta al pronto soccorso. Soccorsi anche i conducenti delle due auto: le loro condizioni non sembrano essere preoccupanti. (ANSA).