Maltempo, il Po a Torino è tornato sotto il livello di guardia

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Il fiume Po a Torino è tornato sotto il livello di guardia. L'informazione viene fornita in questi minuti da un aggiornamento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. La notizia arriva dopo che, con l'esaurirsi della pioggia già da ieri, a sera i livelli dei corsi d'acqua sia principali che secondari venivano dati in diminuzione, ad eccezione dei fiumi Po e Tanaro.

In attesa dell'aggiornamento per l'allerta, che l'Arpa ieri aveva già derubricato a gialla (fenomeni localizzati) per gran parte della regione, con il verde per la parte orientale, il rischio idrogeologico arancione resta soltanto per una parte della pianura sul corso del Po e la vigilanza meteorologica è divenuta da debole a assente, a seconda delle zone. Per quanto riguarda gli scenari di innesco di frane superficiali, sono poco o moderatamente diffusi in gran parte della regione, isolati nella pianura settentrionale e assenti nella zona del Toce, nel Belbo e Bormida e nella zona dello Scrivia. Le condizioni meteorologiche sono in miglioramento. (ANSA).