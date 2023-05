Schianto nel Milanese, le vittime sono due giovani

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Sono due giovani di 18 e 24 anni la vittime dell'incidente frontale tra due auto accaduto lungo una strada a veloce scorrimento a Turbigo, nel Milanese intorno alle 7 di questa mattina. Una terza persona è rimasta ferita.

Secondo al dinamica ricostruita dai militati una Clio, condotta da un diciottenne, che è morto nell'impatto, si è scontrata frontalmente con una Peugeot 207 a bordo della quale si trovava una coppia: la donna 24 anni, è morta mentre l'uomo, alla guida dell'auto, 25 anni, è stato portato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).