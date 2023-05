Pecore minacciate dal Po, salvate dai vigili del fuoco

(ANSA) - PAVIA, 21 MAG - L'intervento dei vigili del fuoco ha salvato un gregge di pecore che nelle campagne di Cervesina (Pavia), in Oltrepò Pavese, era minacciato dall'innalzamento delle acque del Po dovuto alle abbondanti piogge degli ultimi giorni.

Una squadra del distaccamento di Voghera (Pavia) ha effettuato il recupero degli animali in pericolo, rimasti isolati su una sponda del fiume, con il sostegno di una formazione Saf Fluviale di Pavia.

Per individuare la posizione precisa degli ovini, è stato necessario l'intervento dell'elicottero Drago 153 del nucleo di Malpensa. (ANSA).