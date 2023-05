Lupo aggredisce un cane e la padrona in Abruzzo

(ANSA) - PALOMBARO, 21 MAG - Un lupo ha aggredito un cane al guinzaglio e la sua padrona in pieno centro a Palombaro, in provincia di Chieti. La donna, Nadia Terenzi, 56 anni, era uscita a passeggio col suo cagnolino ma improvvisamente un lupo ha agguantato il cane. La donna ha provato a salvarlo ma il lupo è tornato alla carica, ha inseguito anche lei aggredendola e facendola cadere a terra e si è impossessato del cane fuggendo e tenendolo tra i denti. Lungo il percorso della fuga tra i vicini boschi macchie di sangue ovunque, non si esclude l'abbia divorato. (ANSA).