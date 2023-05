Cucinelli, 'anche la nostra pace di Vestfalia arriverà'

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - "I nostri giovani sono le sentinelle dell'umanità e credo che ben presto si arriverà anche ad una contemporanea pace di Vestfalia": lo ha detto Brunello Cucinelli parlando con l'ANSA all'avvio della "Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità".

L'imprenditore, presente alla partenza dell'edizione speciale della Marcia dedicata alla formazione e al protagonismo dei giovani, ha poi affermato: "Io credo che stiamo andando verso un secolo speciale, che io trovo particolarmente bello. Anche se abbiamo una guerra in corso, sono però convinto che i saggi dell'umanità troveranno una soluzione ben presto, ne sono sicuro".

"Mi ha sempre affascinato la Guerra dei trent'anni in Europa - ha aggiunto Cucinelli - quando dopo stanchi di anni di conflitti, non i grandi capi ma i loro collaboratori decisero di far pace. Penso che anche la nostra pace di Vestfalia arriverà".

(ANSA).