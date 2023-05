Alluvione in Emilia-Romagna, Meloni in volo verso l'Emilia-Romagna

Continua l'emergenza alluvione in Emilia Romagna con le piogge incessanti, vaste aree sott'acqua e le continue frane che stanno mettendo in ginocchio l'Appennino. Sale a più di 36.600 il numero degli sfollati, la maggior parte nel ravennate. Un elicottero che stava controllando le linee elettriche per l'Enel è precipitato, 4 i feriti, di cui due in gravi condizioni. La premier Giorgia Meloni anticipa il rientro in Italia dal G7 in corso a Hiroshima: "la mia coscienza mi impone di tornare".

La presidente del Consiglio è in volo verso l'Emilia Romagna, dove è attesa attorno all'ora di pranzo per un sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo. L'aereo di Stato italiano, decollato nella notte da Hiroshima in anticipo sulla chiusura del vertice del G7, ha fatto uno scalo tecnico in Kazakistan e ora è diretto in Italia.

"Finalmente è uscito il sole. La situazione sta migliorando: abbiamo ancora alcune zone, in particolare nel Ravennate, quelle più basse, che sono allagate. A Cesena si sta veramente ripulendo la città e secondo me, domani sera, sarà ripulita, se non tutta, quasi tutta". Lo ha detto, intervenendo in collegamento proprio da Cesena alla trasmissione' L' Indignato Speciale' su Rtl 102.5, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

IL LIVEBLOG

10.39 La situazione relativa all'emergenza alluvione in corso è stata monitorata tutta la notte e al momento appare sostanzialmente invariata. È quanto fa sapere il Comune di Ravenna attraverso l'aggiornamento quotidiano del sito internet istituzionale. Aggiungendo che "il livello dei canali è stabile".

10.26 Dopo la forte mareggiata di ieri si contano i danni nelle isole Eolie mentre sono già partiti gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità che era stata chiusa in varie aree delle isole per l'invasione di acqua salmastra, pietrisco e detriti vari.

10.25 Dopo avere raggiunto il livello di guardia, 4 metri di altezza, il Po questa mattina è esondato a Villafranca Piemonte, al confine tra le province di Cuneo e Torino. Esondazioni si sono verificate anche nel paese di Cardè.

9.50 Occorre garantire protezione, acqua e cibo agli oltre 250mila bovini, maiali, pecore e capre allevati nelle stalle della Romagna alluvionata dove si contano anche circa 400 allevamenti avicoli, tra polli, galline da uova e tacchini e quasi 45mila alveari di api, molti dei quali sono dispersi. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti

9.35 E' continuato a piovere per tutta la notte in molte zone del Piemonte e il fiume Po ha superato questa mattina il livello di guardia, a Carignano e Villafranca, nel Torinese. Le precipitazioni più abbondanti nel Cuneese: la stazione meteo di Arpa a Barge ha registrato in tre giorni oltre 300 millimetri di pioggia.

9.15 Sono circa 180 gli sfollati dell'alluvione che ad oggi sono ospitati nei 4 hub messi a disposizione dal Comune di Ravenna.

9.08 Sono due le inchieste aperte sull'elicottero precipitato ieri mattina a Belricetto di Lugo, nel Ravennate, tra un campo allagato e una strada ricoperta di fango. Una - come riportato dai due quotidiani locali - è stata avviata dall'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile. E l'altra è stata aperta dal pm di turno Angela Scorza che ha disposto il sequestro del relitto. Due le ipotesi di reato al vaglio: lesioni colpose e disastro aviatorio, in prima battuta contro ignoti

9.06 La strada statale 16 "Adriatica" è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra il km 171 e il km 173, a Cervia, in provincia di Ravenna.

9.04 Quasi 4mila interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco in Emilia Romagna . Gli uomini impegnati nelle operazioni di soccorso sono 1.121

8.41 Alle 8 sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Faenza e Forlì, rendendo disponibili al traffico tre corsie verso Ancona e due corsie verso Bologna.

L'allarme dei geologi

Una "situazione disperata" in un territorio vasto sulle colline in Emilia Romagna, che va dal Bolognese al Cesenate fino quasi al Riminese per effetto del "bombardamento di frane" dopo l'alluvione. A dirlo all'ANSA è il presidente regionale dell'Ordine dei Geologi, Paride Antolini. "Abbiamo sempre avuto un'ottima mappatura delle frane esistenti ma, ora, l'aumento di fenomeni di questi giorni ha stravolto la cartografia e registriamo eventi anche in aree non previste", spiega Antolini raccontando di "molte strade completamente sparite e che non saranno neanche riparabili, con un tracciato completamente da rifare". Inoltre molte case sono isolate e anche gli allevamenti. "L'Appennino, con rocce tenere, ha mostrato tutta la sua fragilità - prosegue l'esperto - nelle colline del Cesenate la situazione è difficile. Credo che nei comuni più colpiti sarà dfficile prevedere spostamenti per tutta questa estate". Una situazione, prosegue "che nei miei 63 anni mai avrei potuto immaginare di vedere e di vivere. Questo - afferma Antolini - è troppo anche per un geologo. Qui è un disastro".

Maltempo in Emilia Romagna, distrutta strada del Passo del Carnaio