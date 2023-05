A Ravenna volontari lanciano punto di raccolta nazionale

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - La Consulta del Volontariato di Ravenna insieme all'associazione di promozione sociale Cuore & Territorio e il comitato quartiere Alberti lanciano una raccolta nazionale di Dpi e materiali per gestire la 'fase due' dell'emergenza alluvione. "In queste ore - scrivono - vi è la necessità di pulire e gestire i residui dell'inondazione, oltre a organizzare i volontari, stiamo organizzandoci per reperire e ricevere da tutta italia materiali per gestire questa fase della rinascita".

Servono con urgenza: stivali gomma dal numero 36 al 45; badili (quelle da neve); spazzoloni; pompe aspira acqua; tira acqua; cassetta pronto soccorso; secchi; carriole; guanti; prodotti per pulizia; Tute usa e getta.

Il punto temporaneo di Raccolta donazioni è allestito ai magazzini CMC in via Trieste 76 a Ravenna a partire da martedì 23 maggio. Orario di apertura per consegna e ritiro 9.00 - 12.00 tutti i giorni fino ad emergenza finita, 366.5938218. (ANSA).