Sindacati, rottura con i nuovi vertici Rai, sarà sciopero

I sindacati dei lavoratori della Rai confermano lo sciopero del 26 maggio e le azioni collegate. La decisione è stata presa dopo l'incontro con i nuovi vertici aziendali finalizzato alla revoca della protesta per - si spiega in una nota - "la totale insufficienza delle proposte aziendali, unita a una incomprensibile rigidità relazionale su tutte le tematiche avanzate" che "ha portato alla rottura di queste ore".

I sindacati danno appuntamento ai lavoratori Rai alla manifestazione che si terrà sotto la sede Rai dalle 9.30 del 26 maggio.

"In relazione allo sciopero dei lavoratori Rai per il prossimo 26 maggio, Rai rende noto che oggi, alle ore 16.00, è stato riconvocato il tavolo con le organizzazioni sindacali". E' quanto si legge in una nota di Viale Mazzini.