Funambolico soccorso dei carabinieri a Cervia, salvate 8 persone

(ANSA) - RAVENNA, 20 MAG - Un funambolico salvataggio di otto persone è stato realizzato in via delle Orchidee a Cervia, sul litorale ravennate, da una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile.

Tutto è accaduto verso le 9.30 di giovedì scorso quando - come riportato dal Resto del Carlino - i due militari, che si trovavano in zona per l'alluvione, hanno sentito le urla di alcuni residenti intrappolati nelle loro case allagate. E allora hanno prima recuperato un gommone di fortuna e poi si sono districati in equilibrio sulle staccionate di confine per raggiungere le persone, tutte sulla settantina, e portarle in salvo. (ANSA).