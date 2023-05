Fermati presunti scafisti di due sbarchi di migranti a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 20 MAG - Quattro presunti scafisti di nazionalità uzbeca e kazaka sono stati sottoposti a fermo dai finanzieri della Sezione operativa navale di Crotone con il supporto della Sezione aerea e sotto la direzione del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, in due diverse operazioni di servizio.

I quattro sono ritenuti responsabili di due sbarchi avvenuti nei giorni scorsi nel porto di Crotone. Si tratta, in particolare, dell'arrivo di un motopesca con a bordo 136 migranti ed un motoveliero con 85.

Le operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, svolte sia in mare che a terra, attraverso specifiche attività d'indagine e approfondimenti, hanno consentito di evitare la possibilità di sbarchi sul lungomare della città. Le attività in mare sono state svolte in cooperazione con gli assetti esteri dell'Agenzia Frontex e con le unità navali della Capitaneria di porto che hanno assicurato una cornice di sicurezza. (ANSA).