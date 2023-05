AccadeOggi

ROMA - Marriott Park Hotel ore 10.00 Congresso Noi moderati, con il video messaggio della presidente del Consiglio Meloni, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Salvini, il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani, il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, il presidente della Regione Liguria Toti

PERUGIA - ASSISI ore 9.00 Marcia per la pace Perugia-Assisi

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 12:00 Regina Caeli di papa Francesco

TORINO - Lingotto Fiere Il Salone Internazionele del libro, alla XXXV edizione con il tema 'Attraverso lo specchio'

BASIGLIO (MI) - Banca Mediolanum, Via Ennio Doris 15 ore 8.00 In occasione della quindicesima giornata della corsa rosa, pedalata speciale in memoria di Ennio Doris, con Massimo Doris e dei fuoriclasse e testimonial di Banca Mediolanum: Muccioli, Moser, Motta, Fondriest, Bettini, Ballan

LECCE - Stadio Via del Mare ore 12.30 Serie A, Lecce-Spezia, 36/a giornata

TORINO - Stadio Olimpico Grande Torino ore 15.00 Serie A, Torino-Fiorentina, 36/a giornata

NAPOLI - Stadio Diego Armando Maradona ore 18.00 Serie A, Napoli-Inter, 36/a giornata

UDINE - Stadio Friuli ore 20.45 Serie A, Udinese-Lazio, 36/a giornata BERGAMO - Ciclismo, Seregno-Bergamo, 15/ma tappa Giro d'Italia

ROMA - Tennis, Internazionali d'Italia