A Ravenna un muro di terra per contenere l'ondata di piena VIDEO

"Non mi capacito che questa Romagna sia ridotta in questa maniera, 20 fiumi che tutti insieme straripano non me li ricordo ed ho una certa età": a dirlo all'ANSA è Luciano che assieme agli amici Enzo e Federico commenta la catastrofe che si è abbattuta sulla regione. Parlano al di qua del ponte che porta a Fornace Zarattini, periferia ovest di Ravenna, dove ieri è stato costruito il muro di terra per contenere l'ondata di piena. "I cambiamenti climatici sicuramente provocano queste tragedie - aggiungono i tre amici - ma il problema principale resta l'assenza di manutenzione ai corsi dei fiumi che sono sempre intasati da legname e altri detriti e poi è ovvio che quando arrivano queste bombe d'acqua non riescono a contenerle".

Maltempo in Emilia Romagna, a Ravenna un muro di terra per contenere l'acqua

La dimostrazione è il canale via Cupa che fa fatica a defluire l'onda di piena, "da ieri sarà calato 5-10 centimetri", dice Livio, un anziano del posto, mentre sta sull'argine a fissare il mulinare dell'acqua. "Serve un piano preciso di manutenzione dei fiumi e degli argini, le istituzioni prendano a modello quello che fanno nei paesi più evoluti, come ad esempio il Giappone", suggerisce, infine, Enzo.