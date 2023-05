Sparatoria Questura: Meran trasferito in una Rems in Liguria

(ANSA) - TRIESTE, 19 MAG - E' stato trasferito nella Rems di Calice al Cornoviglio (La Spezia) Alejandro Augusto Stephan Meran, il cittadino dominicano che il 4 ottobre 2019, dopo essere stato portato in Questura a Trieste per il furto di un motorino, riuscì a impossessarsi di due pistole uccidendo gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Lo riporta Il Piccolo.

Lo scorso 28 aprile la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado, risalente a maggio 2022, che assolveva Meran per vizio di mente e applicava nei suoi confronti la misura di sicurezza detentiva del ricovero in una Rems per minimo 30 anni. Fino a ora però il cittadino dominicano era detenuto nel carcere di Verona.

Il trasferimento nella Rems ligure non dovrebbe però essere definitivo. "È una fase transitoria - spiega al quotidiano uno dei suoi avvocati, Alice Bevilacqua - al momento non vi erano posti nelle strutture in zona e la Rems spezzina è l'unica che ospita pazienti anche provenienti da fuori regione. Appena si libererà un posto Meran tornerà vicino a Trieste dove vivono la madre e il fratello. Finalmente potrà essere curato come previsto dalla legge. Il suo diritto alla salute deve essere tutelato".

La Rems di Calice, oltre a un sistema di videosorveglianza e antintrusione interno ed esterno, gode sulle 24 ore di un servizio di guardie giurate particolari - precisa Il Piccolo - dell'attento monitoraggio delle forze di polizia e dell'attuazione di un collegamento di emergenza fra la centrale operativa del servizio di vigilanza interno alla Rems e il 112.

(ANSA).