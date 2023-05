Sindaco di Norcia indagato per un rimborso spese da 300 euro

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 19 MAG - La Procura della Repubblica di Spoleto ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del sindaco di Norcia Nicola Alemanno, dell'assessore Giuseppina Perla e di un dirigente amministrativo, ritenuti a vario titolo responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, peculato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in relazione a un rimborso di poco più di 330 euro per una trasferta a Como. La notizia è riportata da Messaggero e Corriere dell'Umbria e riportata in un comunicato diffuso oggi dalla guardia di finanza.

Le indagini - in base alla ricostruzione degli investigatori - sono scaturite da un'interrogazione di un gruppo consiliare, Noi per Norcia, relativa al presunto indebito utilizzo dell'auto del Comune ed un illecito rimborso spese richiesto in seguito alla "prolungata permanenza" in Lombardia, per finalità ritenute private dagli inquirenti (premiazione di un'opera autobiografica, in qualità di privati cittadini). Le attività di polizia giudiziaria, delegate alla guardia di finanza di Spoleto, hanno permesso di acquisire elementi probatori considerati tali da ipotizzare che la vettura sia stata utilizzata, al di fuori delle esigenze di servizio - si legge nella nota delle fiamme gialle -, per scopi personali, e che risorse pubbliche siano state illecitamente impiegate per il pernottamento e per i pasti del sindaco e dell'assessore, al termine di una visita istituzionale. (ANSA).