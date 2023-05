Ministro Piantedosi a Bari partecipa a vertice su sicurezza

(ANSA) - BARI, 19 MAG - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è arrivato in prefettura, a Bari, per partecipare al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla prefetta Antonia Bellomo. Al comitato saranno presenti, oltre il sindaco Antonio Decaro, anche il procuratore della Repubblica Roberto Rossi, il questore Giovanni Signer, il comandante provinciale dei carabinieri Francesco De Marchis.

Il vertice dovrebbe durare fino alle ore 12 quando il ministro incontrerà la stampa.

Ad aprile, il sindaco Decaro aveva scritto al ministro segnalando la necessità di potenziare i presidi di contrasto ad alcuni fenomeni di illegalità che stanno interessando il tessuto sociale ed economico della città, tra cui i furti con 'spaccata' nelle attività commerciali o lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il ministro aveva risposto garantendo la sua presenza a Bari per un comitato sulle questioni sollevate.

(ANSA).