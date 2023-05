Migranti: sbarco a Crotone, arrivati in 87

(ANSA) - CROTONE, 19 MAG - Sono sbarcati stamattina nel porto di Crotone 87 migranti che erano stati soccorsi nella notte dalle unità della Guardia costiera. I migranti si trovavano a bordo di un veliero che è stato intercettato da una motovedetta e condotto in porto.

Le condizioni di salute dei migranti sono buone. Provengono in gran parte da Iran ed Afghanistan. Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura ed eseguite dal personale dell'Ufficio immigrazione della Questura e dalla Polizia scientifica Il viaggio dei migranti era iniziato cinque giorni fa da un porto della Turchia. Ad assistere i migranti, nell'area portuale, il personale dell'Azienda sanitaria provinciale ed i volontari della Croce Rossa Italiana. Successivamente sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto.

Si tratta del secondo sbarco di migranti nel porto di Crotone in meno di 24 ore. Giovedì mattina, infatti, erano arrivati a bordo di un pattugliatore Frontex della Guardia nazionale portoghese 138 persone, tra cui 34 minori. Inoltre, nella tarda serata di ieri erano stati fatti sbarcare a Crotone, per emergenza sanitaria, 8 migranti che si trovavano a bordo della nave "Diciotti" della Guardia costiera, con 735 persone a bordo, diretta a Reggio Calabria, dove approderà nella mattinata odierna. . (ANSA).