Messner, 'difficile convincere 8 miliardi di persone sul clima'

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAG - "Il clima è cambiamento. Il clima cambia da milioni di anni, per questo motivo non mi convince il termine cambiamento climatico". Lo afferma Reinhold Messner, conversando con i cronisti durante la presentazione della nuova stagione dei suoi musei della montagna.

Secondo il re degli ottomila, "il riscaldamento globale influenza fortemente anche l'Italia, come testimoniano i recenti alluvioni. Gli elementi del cambiamento climatico sono però migliaia. E' sotto gli occhi di tutti che ultimamente abbiamo più eventi catastrofici di una volta". "Per questo motivo dobbiamo cambiare atteggiamento. Se otto miliardi di persone dovessero cambiare atteggiamento, forse riusciremo a diminuire questi eventi. Sarà però molto difficile mettere d'accordo otto miliardi di persone", conclude Messner. (ANSA).