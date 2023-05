Maltempo: Marche, finora 650 interventi dei vigili del fuoco

(ANSA) - ANCONA, 19 MAG - Dall'inizio dell'emergenza maltempo nelle Marche è arrivato a 650 il numero di interventi compiuti dai vigili del fuoco, spalmati negli ultimi quattro giorni per il ripristino di sedi stradali da acqua fango e alberi, prosciugamento di cantine e altri locali allagati e altre azioni di soccorso per disagi vari della popolazione. Gli interventi, nelle varie giornate, sono stati eseguiti in tutte le province marchigiane ma il maggior numero si è registrato a Pesaro Urbino (oltre 210) dove è stato necessario, in alcune situazione, il lavoro con idrovore per i prosciugamenti.

Ora il maltempo sta dando tregua sul territorio regionale: la situazione già dal pomeriggio di ieri, anche dei corsi d'acqua, è migliorata, gli interventi dei vigili del fuoco si sono diradati e si stanno completando quelli che erano in coda.

Stamattina però sull'Arceviese, all'altezza di Brugnetto di Senigallia, pompieri in azione per liberare la strada parzialmente bloccata da un grosso albero caduto. (ANSA).