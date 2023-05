Maltempo, in Piemonte l'allerta diventa arancione

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - In Piemonte peggiora la situazione del maltempo. Il bollettino aggiornato della protezione civile, con i dati dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, aggiorna la situazione di oggi con due aree con allerta idrogeologica arancione (fenomeni diffusi) e idraulica gialla (fenomeni localizzati). Sono una nel Torinese e l'altra nel Cuneese. La prima comprende Alta Val di Susa, Alta Val Chisone, Alta Val Pellice e Alta Valle Po. L'altra le Valli Varaita, Maira e Stura. Si aggiunge inoltre l'allerta gialla nella pianura che va dal Cuneese al Torinese.

Un ulteriore peggioramento è stimato per domani. Le tre aree già interessate oggi saranno in allerta arancione dal punto di vista idraulico e le prime due anche da quello idrogeologico.

Per il resto quasi l'intera regione avrà l'allerta gialla, tranne la zona del Toce, tra Novarese e Verbano, e quella dello Scrivia nell'Alessandrino. Le tre aree vedono come scenari estese esondazioni dei corsi d'acqua e l'attivazione di fenomeni di versante. Fenomeni che saranno invece limitati nelle altre aree. (ANSA).