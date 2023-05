Del concerto di Bruce Springsteen "non me ne sono neanche potuto occupare. E' vero che Ferrara è stata toccata molto poco", dai danni del maltempo, "forse si poteva rinviare, ma non voglio entrare in questa polemica, credo sia andato tutto bene ieri sera e questa è la cosa più importante". Così Stefano Bonaccini, rispondendo a una domanda sullo show del Boss a Ferrara di ieri sera, in diretta a Mattino Cinque.

