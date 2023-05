Giornata mondiale delle api, in Italia sono 100 miliardi

(v. 'Giornata mondiale delle api, al Masaf...' delle ore 15:30) (ANSA) - ROMA, 19 MAG - Cresce costantmente il patrimonio apistico: l'ultimo censimento 2022 indica 1,8 milione colonie di api che sopravvivono e producono, sia pure tra infinite difficoltà, grazie all'impegno di 72 mila apicoltori: un capitale naturale, quello della Repubblica Italiana, di oltre 100 miliardi di api, il cui valore è stimato in 500 milioni di euro. Numeri che collocano l'Italia in testa alle classifiche dell'Unione europea, come ha fatto sapere il presidente della Fai Raffaele Cirone, all'inaugurazione dell'apiario nella terrazza del ministero dell'Agricoltura.

"Quest'anno sarà per noi la 'Giornata Mondiale dell'Ape mellifera per un'agricoltura produttiva e sostenibile', ha spiegato Cirone, precisando che "l'ape italiana, della sottospecie Apis mellifera Ligustica originaria della nostra Penisola, è diffusa in tutti i continenti e rappresenta il primo impollinatore (oltre il 90% di tutti gli insetti utili presenti nei nostri ecosistemi) degli ambienti rurali, urbani, peri-urbani e naturali". L'ape mellifera italiana è un fondamentale fattore di produttività del cibo necessario al Pianeta: la presenza di alveari sul territorio genera in Italia 2 miliardi di euro di valore della produzione agroalimentare, cui si deve aggiungere l'apporto ecosistemico che le api garantiscono alla biodiversità, stimato in 150 miliardi di euro.

(ANSA).