Cirio, su sanità realizzato il 66% degli investimenti

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Sul Pnrr "stiamo facendo la nostra parte e la stiamo facendo bene. Per quanto riguarda gli investimenti sulla sanità siamo al 66% sulle nostre competenze, con 91 Case di Comunità e 29 Ospedali di Comunità da realizzare e quasi mezzo miliardo di euro che spendiamo sul territorio". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio durante il suo intervento alla 19ma edizione di Salute Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano.

"Il problema è sempre che l'Italia è un Paese complicato - ha aggiunto - quando fai un'opera pubblica sai quando inizi ma non quando finisci. Abbiamo dovuto mettere in sicurezza i progetti più complicati attraverso un commissario straordinario". (ANSA).