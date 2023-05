Caduti frammenti da mura medievali di Siena a causa del maltempo

(ANSA) - SIENA, 19 MAG - Caduti alcuni frammenti di mattoni delle mura medievali a Porta Pispini a Siena nel tardo pomeriggio. Non si registrano feriti ma si è reso necessario l'intervento della polizia municipale e dei vigili del Fuoco. La zona al momento è stata messa in sicurezza ed è stato interdetto il traffico veicolare fino a domani.

A far scattare immediatamente l'intervento degli agenti è stata la segnalazione di una passante che ha visto a terra i frammenti di mattoni. Poi i vigili del Fuoco, appena giunti sul posto, hanno rimosso altri mattoni pericolanti. Da una prima ricostruzione, all'origine della caduta ci sarebbero pioggia e vento. Il maltempo ha investito la città nelle ultime ore.

(ANSA).