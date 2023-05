Biglietti per partite del Napoli 'alterati', bagarini indagati

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Con la complicità di diverse ricevitorie di Napoli e provincia anticipavano il "sold-out" accaparrandosi i biglietti per le partite del Napoli allo stadio Maradona e poi li vendevano, anche via social, a prezzi maggiorati - talvolta anche al doppio - modificando le generalità degli intestatari dei titoli in modo da farle coincidere con i documenti dei tifosi che si presentavano ai varchi di accesso allo stadio. E' quanto ha scoperto il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Napoli che sta eseguendo una serie di perquisizioni nei confronti di un gruppo di cosiddetti "bagarini".

Dalle indagini, coordinate dalla Procura, è anche emerso il coinvolgimento degli addetti ai controlli allo stadio - i cosiddetti steward - che, in cambio di mazzette, avrebbero agevolato l'ingresso dei detentori dei biglietti alterati.

Secondo gli inquirenti esisterebbe quindi un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio. (ANSA).