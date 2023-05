Abusa di una ragazza nel Comasco, 66enne ai domiciliari

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - I militari della Stazione dei carabinieri di Cantù (Como), hanno arrestato, in base a un'ordinanza di arresti domiciliari, un 66enne incensurato per violenza sessuale continuata nei confronti di una ragazza di 21 anni La misura cautelare è stata decisa dopo le indagini dei militari in seguito alla querela presentata dalla vittima.

I carabinieri hanno raccolto numerose testimonianze e lo stesso arrestato aveva fatto delle ammissioni.

E' stata applicato il "Codice rosso" che garantisce maggiore tutela alle vittime di violenza sessuale, e in base al quale, a seguito della denuncia, la Polizia giudiziaria deve attivarsi subito per garantire l'avvio del procedimento ed eventuali provvedimenti a tutela della vittima del reato. (ANSA).