Momenti di paura questa sera in Vaticano. Un uomo a bordo di un auto ha forzato il varco di Porta Sant'Anna a forte velocità, non rispondendo all'alt delle Guardie Svizzere. Per fermarlo la gendarmeria è stata costretta a sparare un colpo alle gomme dell'auto. L'uomo è riuscito a raggiungere comunque il Cortile di San Damaso dove alla fine è stato arrestato. Ha circa 40 anni, era in stato di alterazione psicofisica. Ora è in una cella presso la caserma della Gendarmeria.