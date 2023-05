Maltempo: trovati altri due morti, bilancio vittime sale a 11

(ANSA) - RAVENNA, 18 MAG - Due agricoltori - marito e moglie di 73 e 71 amni - sono stati trovati morti nel loro appartamento di Russi, comune del Ravennate, nelle scorse ore invaso dall'acqua a causa dell'alluvione.

A lanciare l'allarme già ieri sui social era stato il figlio, che non riusciva più a contattare i due. Tra le ipotesi, si pensa che fossero tornati in casa forse per recuperare un elettrodomestico. Al vaglio le cause esatte del decesso. Non si esclude neppure una morte per folgorazione.

Sale così a undici il bilancio delle vittime. (ANSA).