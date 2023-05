Maltempo, altri tre morti e un disperso nel Ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 18 MAG - Altri tre morti sono stati individuati nel Ravennate dopo l'alluvione dei giorni scorsi. A Sant'Agata sul Santerno sono morti un anziano allettato trovato in casa e una donna al momento non identificata mentre in un'abitazione di Castel Bolognese è stato trovato il corpo di un uomo che sembra non sia voluto andare via all'arrivo delle acque.

Risulta inoltre una persona dispersa a Boncellino. (ANSA).