'Deroghe e limiti chilometrici come fanno a Milano'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "A breve annunceremo la rimodulazione" della ztl fascia verde "che sottoporremo alla Regione e che tenga Roma sotto i limiti di legge di pm10 e No2 che sono un obbligo: dobbiamo agire subito, non è una questione di discrezionalità politica". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al Forum Pa.

"Pensiamo a meccanismi di deroga, di chilometraggio, per non bloccare completamente la circolazione delle auto ma mettendo limiti, come fanno a Milano. Un piano equilibrato che ridurra l'inquinamento e non scaricherà un peso troppo forte su chi non può permettersi di sostenerlo", ha spiegato Gualtieri. (ANSA).