Asili nido e Pnrr, il treno che l'Italia non può perdere (di Enrica Di Battista)

Il Pnrr prevede 4,6 miliardi di euro destinati ai servizi per l’infanzia, asili nido e scuole materne. Ma ci sono scadenze vicine da rispettare, al momento c'è quella del 30 giugno 2023. Il rischio, avvertono le associazioni e la società civile, è di perdere i fondi. L’economista Azzurra Rinaldi, direttrice della School of Gender Economics all'Università di Roma Unitelma Sapienza, e le attiviste Sarah Malnerich e Emma Marciello ci spiegano nel podcast ANSA perché il tema degli asili nido deve interessare anche chi non ha figli. Perché è un tema che riguarda l'economia nazionale, il PIL e le pensioni future. Basti pensare che ogni euro investito in servizi per l’infanzia torna indietro 13 volte. Per questo è stata da loro lanciata su Change.org, insieme ad altre promotrici, Francesca Fiore e Mila Spicola, una petizione: "Fate i nidi, fate presto".