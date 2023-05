Video sui social, 12enne massacrato di botte dal branco

Preso a calci e pugni senza motivo all'esterno del centro commerciale di Miano, a Napoli, e le violenze sono state filmate e pubblicate sui social: è quanto avrebbe subito un 12enne per mano di un gruppo di ragazzi che avrebbero 15 anni. A rendere noto il grave episodio è il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che, fa sapere attraverso un comunicato, l'ha appreso dai genitori i quali lo hanno contattato. I familiari del ragazzino - secondo quanto riferisce Borrelli - hanno già presentato una denuncia alle forze dell'ordine.

"Abbiamo inviato il filmato alle forze dell'ordine affinché si verifichi l'accaduto e si individuino tutti gli aggressori che dovranno essere puniti severamente", ha dichiarato Borrelli per il quale la violenza "è diventata un dogma per certi ragazzi che non sanno esprimersi se non attraverso essa. Quindi basta un nonnulla, anche soltanto uno sguardo, per far scattare la scintilla ed aggrediscono chicchessia anche rischiando di ammazzarlo. Bisogna mettere fine a questa follia che ha generato troppo vittime innocenti. Basta garantismo, basta tolleranza. Serve rieducazione, anche intervenendo sulle famiglie di questi ragazzi violenti e riformando la giustizia per i minori altrimenti le cose potranno soltanto peggiorare", conclude il parlamentare.