QUI FAENZA - L'acqua del Lamone si sta lentamente ritirando

A Faenza l'acqua del Lamone, che nella notte è arrivata a venti metri da piazza del Popolo, si sta lentamente ma progressivamente ritirando. Al suo posto rimangono fango, detriti e rifiuti e molti cittadini stanno pulendo gli accessi. In via Lapi, una delle zone più colpite con case e auto sommerse dal fiume, continuano i soccorsi col gommone, dando la priorità ad anziani e persone in difficoltà.

"Da quando hanno dato l'allarme, verso le 21, l'acqua è arrivata in dieci minuti. È salita fin quasi al primo piano in un attimo". È il racconto della notte da incubo di una giovane donna di Faenza, che risiede nella zona delle vecchie mura, a circa trecento metri dal fiume Lamone che è esondato. "Una mia vicina era sola in casa con quattro figli piccoli, chiamava i soccorsi e non arrivava nessuno. Siamo stati con loro tutta la notte, in pigiama. I bimbi piangevano. Un disastro".

Maltempo, a Faenza strade del centro sommerse dall'acqua

A Faenza si è lavorato tutta la notte e si continua a lavorare per gestire l'emergenza legata all'inondazione del Lamone. Ma i problemi di comunicazione sono enormi e anche di viabilità. È stato installato un generatore per garantire l'essenziale. Il sindaco Massimo Isola e il suo staff sono stati in azione tutta la notte. Ancora nessuno si sbilancia a quantificare danni e dispersi.

A Faenza manca l'energia elettrica e molti hanno passato la notte dell'alluvione del Lamone cercando di illuminare con torce e candele. Nella città ci sono ancora problemi a comunicare e quindi a chiamare i soccorsi, con il campo dei telefoni cellulari spesso assente. Una zona molto colpita è quella delle vecchie mura, tra il centro e il fiume. Sulla stradina che ci passa sopra molti sono riusciti a mettere in salvo le proprie auto ma il quartiere sulla riva sinistra del Lamone è sommerso: macchine con i portelloni aperti, negozi con il livello che copre l'ingresso, persone affacciate alle finestre dei piani alti. I gommoni e le barche dei vigili e del fuoco sono gli unici mezzi che possono raggiungerle.