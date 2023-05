Operaio travolto in porto a Genova, amputate le gambe

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - L'operaio di 41 anni che ieri è stato vittima di un gravissimo incidente sul lavoro nel terminal portuale di Genova Pra' ha subito l'amputazione di entrambi gli arti inferiori. A renderlo noto è la direziona sanitaria dell'ospedale San Martino di Genova dove è stato ricoverato.

"Allo stato attuale il paziente, sedato e intubato, è ricoverato presso la Rianimazione del Pronto Soccorso, sotto l'egida del dottor Giacomo Bacigalupi. La prognosi resta riservata; stamani sarà sottoposto a TAC di controllo, per valutare un eventuale intervento neurochirurgico. I familiari sono entrati in contatto con il paziente e sono in costante contatto con la nostra equipe" fa sapere il nosocomio in una nota.

L'uomo era stato travolto da un carrello mentre lavorava e le sue condizioni erano apparse subito gravissime avendo riportato oltre al trauma agli arti, anche un trauma cranico. Per soccorrerlo erano intervenute due squadre dei vigili del fuoco da terra ed era stato poi trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale San Martino. (ANSA).