Maltempo: Pesaro, stato di emergenza, da soli non ce la facciamo

(ANSA) - ANCONA, 17 MAG - "I danni a edifici pubblici, ma anche privati, aziende, garage, negozi, scantinati, sono incalcolabili. Ora cominceremo a contarli; chiediamo lo stato di emergenza per il nostro territorio, abbiamo bisogno di una mano dal governo, dalla Regione Marche, perché i danni sono troppi e da soli non possiamo farcela". E' la richiesta ribadita dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, affiancato dal presidente della provincia di Pesaro Urbino Giuseppe Paolini, in una conferenza stampa. Ieri la città è finita sottacqua per le esondazioni del torrente Genica, molte le strade danneggiate nel territorio provinciale. "Abbiamo deciso di attivare un servizio rivolto ai cittadini per censire i danni - ha detto Ricci -. Potranno inviare segnalazioni, foto, video, descrizione dei danni subiti alla mail alluvione2023@comune.pesaro.pu.it o contattare lo 0721 387789 (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, ndr)". (ANSA).