Musumeci: "Allagati 24 Comuni, tutti i fiumi esondati"

"Sono quattromila gli sfollati a causa del maltempo di queste ore, ma è un dato assai approssimativo. Lo sapremo meglio nelle prossime ore". Così il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci.

Sono 24 i Comuni allagati, ha aggiunto,"tutti i fiumi dell'Emilia Romagna hanno purtroppo registrato la tracimazione e quindi hano sfiancato la arginatura, determinando l'esondazione. La media dell'acqua piovana è di 200 millimetri in 36 ore ma in alcune zone ha raggiunto i 500 millimetri. Se si tiene conto che in un anno la piovosità in quella regione è di 1.000 millimetri, vi renderete conto della potenza che le precipitazioni hanno assunto nelle ultime 36 ore".

Sono 50mila gli utenti rimasti senza energia elettrica: 270 unità dell'Enel "sono al lavoro per ripristinare il servizio che rimane legato alle condizioni atmosferiche - ha aggiunto Musumeci - perché nelle cabine non si interviene se c'è presenza di acqua, come purtroppo continua ad esserci. Sono invece 100mila utenti mobili privi di servizio e 10mila utenti fissi. In Emilia Romagna il traffico ferroviario regionale è tutto bloccato, continua invece a funzionare il traffico sulle tratte nazionali e quello sull'alta velocità".