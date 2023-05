Calderoli, dossier Senato evidenzia criticità ipotetiche

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Il Servizio del Bilancio del Senato ha realizzato un dossier sul disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata regionale, nel quale vengono evidenziate criticità non oggettive, ma meramente ipotetiche". Lo afferma il ministro degli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, sottolineando che "la verifica dei profili di onerosità finanziaria e della connessa copertura spetta istituzionalmente alla Ragioneria generale dello Stato", che nella sua relazione tecnica già approvata "certifica che non vi sono rischi per il bilancio del Paese". Secondo Calderoli, "a fronte di un processo che, come la costituzione prevede, riconosce e promuove le autonomie, era ed è prevedibile che i palazzi e gli interessi del centralismo cercassero di intromettersi, utilizzando qualsiasi tipo di strumento". (ANSA).