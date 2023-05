Ruby ter:omissione garanzia su testimoni

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Una "omissione di garanzia", ossia il fatto che le giovani ex ospiti di Arcore dovessero essere già indagate, per "indizi" di corruzione presenti, all'epoca dei processi Ruby e Ruby bis e sentite come testi assistite da avvocati con possibilità di non rispondere, ha "irrimediabilmente pregiudicato l'operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale", in pratica spazzando via le accuse del Ruby ter. Lo scrivono i giudici della settima penale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, il 15 febbraio scorso, hanno assolto Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati, con solo qualche posizione minore prescritta. (ANSA).