Niente piena del Foglia a Pesaro grazie alla diga di Mercatale

(ANSA) - PESARO, 16 MAG - Non c'è stata l'ondata di piena del fiume Foglia a Pesaro. "La diga di Mercatale, a una quarantina di chilometri dalla città, è stata gestita in modo egregio - dice all'ANSA l'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni -. Già dai giorni scorsi era stata fatta defluire dell'acqua. Il livello del fiume è alto, ma al momento non ci sono preoccupazioni".

C'è più allarme invece per i torrenti, come il Genica, che attraversano l'abitato: qualcuno è esondato. "Abbiamo scantinati e garage allagati, danni anche ad imprese" spiega Belloni, sottolineando che l'emergenza non è ancora finita.

"Siamo in allerta arancione anche domani, temiamo nuove piogge stanotte e soprattutto domani mattina". Anche per questo il sindaco Matteo Ricci raccomanda di fare massima attenzione e di limitare al massimo gli spostamenti. Nel pomeriggio si deciderà se chiudere le scuole anche domani. (ANSA).