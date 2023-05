Misa verso la piena a Senigallia, 'portarsi ai piani alti

(ANSA) - ANCONA, 16 MAG - Dopo le forti precipitazioni cadute nelle Marche e in particolare nell'Anconetano, a Senigallia un fosso - il Sant'Angelo - è uscito dall'alveo in via Rovereto a Senigallia, già colpita dall'alluvione il 15 settembre scorso.

"Il fiume Misa - fa sapere il Comune - sta raggiungendo il livello di piena. Anche i fossi hanno raggiunto livelli di criticità. Portarsi ai piani alti e prestare attenzione". Nella notte la situazione si era mantenuta sotto controllo ma le piogge sono continuate la situazione è peggiorata anche per i corsi d'acqua e per le strade. L'amministrazione aveva già chiuso le scuole di ogni ordine e grado dopo l'attivazione della fase di preallarme per condizioni meteo avverse per oggi diffuso dalla Protezione Civile, e raccomandato "di limitare gli spostamenti fino a quando non saranno superate le criticità legate alla viabilità".

Dopo l'ultimo scroscio d'acqua sulla città, stamattina, il sottopasso delle Piramidi non è transitabile. Chiuso anche il sottopasso di Via Perilli. Chiusa via XX Settembre". A Senigallia segnalati anche "rami lungo la Strada di Sant'Angelo". Sono per questo al lavoro i mezzi comunali. (ANSA).