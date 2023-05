Maltempo: a Senigallia, strade allagate

(ANSA) - SENIGALLIA, 16 MAG - Strade allagate a Senigallia, dove il sistema fognario è andato subito in difficoltà, fin dalle prime ore del mattino, causando allagamenti diffusi in varie zone della città. Sospesa la raccolta porta a porta, centri di raccolta rifiuti chiusi. Chiusi anche numerosi sottopassi in centro storico, compresi quelli per accedere al lungomare; strade come corsi d'acqua nei quartieri di Cesanella, Vallone, Borgo Bicchia, Saline. Qui si registra una forte criticità anche per quanto riguarda il fosso Sant'Angelo, che è tracimato in via Rovereto: evacuato anche il vicino centro commerciale. Monitorato il livello dei fiumi Misa, Nevola e Cesano, che è ancora sopra il livello di sicurezza. A ponte Garibaldi, il Misa è a 2,95 m. Anche dalla protezione civile di Trecastelli (Ancona) è arrivato l'ordine ai cittadini a portarsi ai piani alti o comunque in condizioni di sicurezza. (ANSA).