Il comune di Bergamo intitola giardino in centro a Enzo Tortora

Il comune di Bergamo dedica i Giardini comunali di piazza Dante, nel cuore della città, a Enzo Tortora: la cerimonia d'inaugurazione si terrà venerdì sera, alla presenza del sindaco Giorgio Gori e degli assessori ai Servizi demografici Giacomo Angeloni e al Verde pubblico Marzia Marchesi.

Alla cerimonia, in programma alle 19,30, parteciperà la figlia Gaia Tortora che, alle 18, in Sala Galmozzi, presenterà il suo libro 'Testa alta, e avanti. In cerca di giustizia, storia della mia famiglia', nel quale ripercorre la storia del papà e della sua ingiusta detenzione. (ANSA).