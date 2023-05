Il 30 maggio decisione su patteggiamento Palamara a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - È stata fissata per il 30 maggio prossimo l'udienza in cui il Tribunale di Perugia dovrà decidere sulla richiesta di patteggiamento avanzata dai legali dell'ex magistrato Luca Palamara, Roberto Rampioni e Benedetto Buratti e per il processo con rito abbreviato per Adele Attisani.

Palamara non era presente oggi in aula. La sua richiesta di patteggiamento a un anno di reclusione e pena sospesa, è arrivata dopo che la Procura di Perugia, che ha dato il suo assenso, ha rideterminato il capo d'imputazione derubricando il reato di corruzione in quello meno grave di traffico d'influenze illecite.

Per la Attisani, invece la Procura del capoluogo umbro, coordinata da Raffaele Cantone, ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. (ANSA).