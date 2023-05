Dispersione scolastica, 105 genitori denunciati nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - Suscita allarme l'entità della dispersione scolastica registrata dai Carabinieri tra i comuni di Pozzuoli e Quarto, nel Napoletano: lo si evince dal numero di denunce che i militari dell'Arma hanno notificato in queste ore, ben 105, a padri, madri ed esercenti la patria potestà, tutti ritenuti colpevoli di non avere rispettato l'obbligo di istruzione dei figli minorenni.

I denunciati sono genitori di 65 ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, che non hanno frequentato la scuola dell'obbligo durante l'anno scolastico 2022/2023, che si avvia a conclusione.

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno segnalato i nuclei familiari alla Procura ordinaria e a quella dei minorenni di Napoli per inosservanza dell'obbligo scolastico. Informati ovviamente anche ai servizi sociali competenti per territorio.

